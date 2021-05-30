فنون ومشاهير

من استديو الـ"ال بي سي" إلى الارض.. يزبك وهبة "ينكش"! (صور)

Lebanon 24
30-05-2021 | 14:03
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نشر الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" يزبك وهبة صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها وهو "ينكش" الارض لزراعتها.
 
وعلّق وهبة قائلا: "الارض لا تتركوها، لا أبيع أرضي... بذهب الارض".
 
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يزبك وهية

زراعة

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