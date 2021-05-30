من استديو الـ"ال بي سي" إلى الارض.. يزبك وهبة "ينكش"! (صور)

نشر الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" يزبك وهبة صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها وهو "ينكش" الارض لزراعتها.

وعلّق وهبة قائلا: "الارض لا تتركوها، لا أبيع أرضي... بذهب الارض".