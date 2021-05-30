فنون ومشاهير

إلغاء حفل "Miss Elite" في القاهرة.. ونوال الزغبي تعود الى بيروت

Lebanon 24
30-05-2021 | 16:00
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بعد أن وصلت الفنانة نوال الزغبي الى القاهرة أول أمس، وقيامها بالتحضيرات اللازمة لمشاركتها في إحيائها سهرة Miss Elite العالمية التي تقام هذه السنة في مصر، والتي كانت نجمتها وضيف شرف فيها من خلال إطلالتين تقدم فيهما أغنيتين، تبلغت وادارة أعمالها بوقف الحفل قبل ساعات من صعودها الى المسرح.

أما أسباب إلغاء السهرة فيتعلق بكورونا والاجراءات الصحية المفروضة في القاهرة وشروط تنظيم الحفلات الضخمة في هذه الفترة التي يمر بها العالم أجمع، ما أدى إلى الغاء الحفل وعودة نوال الزغبي إلى بيروت اليوم.
المصدر: بصراحة
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