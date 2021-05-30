فنون ومشاهير

دلال عبد العزيز لا تزال بحاجة للأوكسجين

Lebanon 24
30-05-2021 | 23:00
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كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر د ..حسام حسني، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى.

ووجه حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الشكر للفريق الطبي المشرف على علاج النجمة القديرة، لافتا إلى أنها لا تزال تحتاج إلى الأوكسجين بجرعات عالية، متمنيا الشفاء العاجل لها.

يذكر أن دلال لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها النجم الكبير سمير غانم خوفا على صحتها، إذ تحرص ابنتاها على إخفاء الأمر عنها، وقد ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم بملابس ملونة أمام مدفن والدها لتواجدها في وقت سابق بالمستشفى مع والدتها كي لا تشك في الأمر.
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