فنون ومشاهير

بعد تعليقه المثير للجدل.. ردّ حاسم من ماغي بوغصن على فيليب أسمر

Lebanon 24
31-05-2021 | 02:00
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أثار المخرج فيليب أسمر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشر تعليقًا عبر حسابه على إنستغرام"، سأل فيه المتابعين هل هم مع جزء ثانٍ من مسلسلي "للموت" و"عشرين عشرين"؟

وكتب فيليب أسمر: "جزء ثان من "عشرين عشرين" و"للموت" أنتم مع أو ضد؟".

وقد أثار تعليق أسمر تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث أيّد عدد كبير منهم التوجه لإنتاج جزء ثانٍ من العملين بعدما حصدا نسبة مشاهدة عالية جدًا ونجاحًا فاق كل التوقعات.

وردّت الممثلة ماغي بوغصن على أسمر، فقالت: "انا معك للموت".
المصدر: بصراحة
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