فنون ومشاهير

تصغره بأكثر من 20 عاماً: بطل "عروس إسطنبول" التركي يُعلن حبه مجدداً.. من هي سعيدة الحظ؟ (صور)

Lebanon 24
31-05-2021 | 11:00
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خرج بطل "عروس إسطنبول" الممثل التركي أوزجان دينيز من مأساة انفصاله الأخيرة والدعاوى القضائية التي جمعته بزوجته فايزة أكتان خلال الفترة الماضية، ويعيش حالياً قصة حب جديدة.

 

فبعد انفصاله عن زوجته التركية فايزة اكتان التي كانت تصغره بعدة سنوات، يعيش حالياً أوزجان دينيز علاقة حب قوية مع فتاة تصغره بما يزيد عن عشرين عاماً، حيث أعلن عن حبه لـ"سمر" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور الإنستغرام قائلاً: "وجدتك في الوقت الذي قلت فيه إني خسرت كل شيء، صاحبة ضمير، أنتِ الربيع والبحر وتحملين كل العالم في قلبك الصغير، عنيدة وصبورة".

 
 

وقد ذكرت التقارير الصحفية التركية عبر مواقع الإلكترونية أن سمر تبلغ من العمر 26 عاماً بينما أوزجان يبلغ عمره 49 عاماً.

 
 

وكان أوزجان قد انفصل عن زوجته بعدما اتهمته كثيرا بخيانتها له أكثر من مرة، الأمر الذي جعلها تطلب الانفصال نهائياً رغم إنجابه لطفله الوحيد منها.

 

 
 

خلافات فنية

على صعيد آخر، كانت الصحف التركية قد ذكرت الكثير من خلافات جمعت بين أوزجان دينيز وبطلة مسلسله الأخير "انتظرتك كثيراً" إيرام هلفغي اوغلو بسبب عدم تحقيقه النجاح المطلوب، حتى أنه ألغى متابعتها عبر الإنستغرام فور انتهاء تصوير المسلسل، ما جعل إيرام تحذف جميع الصور التي تجمعها به عبر صفحتها على إنستغرام، وبسؤالها أكدت أنها تعجبت من تصرفه فاضطرت هي الأخرى لإلغاء متابعته.

 

 

 

 

المصدر: نواعم
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