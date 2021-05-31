نادين نسيب نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الامارات.. هكذا أعلنت الخبر (صورة)

أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الخاص على انستغرام انها حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الامارات.

ونشرت نادين صورة لدبي وعلقت عليها بالقول: "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين . وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات ..سعيدة جدا بوجودي في بلد الأمن والأمان".

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)





يُشار إلى ان عدد من الفنانين اللبنانيين حصلوا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات من بينهم راغب علامة ونجوى كرم ومروان خوري وجوزيف عطية وتقلا شمعون وغيرهم.