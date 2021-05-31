نجم عربي ينعى والدته بكلمات مؤثرة: كم أوجعني رحيلك يا أم فايز (صورة)

نعى الممثل، أيمن رضا على حسابه الخاص في موقع "فيسبوك"، والدته حياة محمود العاقل.



وبحسب "النعوة" التي نشرها الممثل على حسابه، سيشيع جثمان والدته من "دارها الكائنة في مأذنة الشحم جانب معمل الصباح حيث يُصلى عليها عقب صلاة ظهر يوم الاثنين الموافق 31 أيار 2021 في جامع الحبوبي ثم يوارى مثواها الأخير في مقبرة باب الصغير".

وكتب الممثل السوري أيمن زيدان على حسابه في "فيسبوك":

"الغالية ام فايز كم أوجعني رحيلك ليس لأنك والدة أصدقائي فقط بل لأنك كنت ِ أيقونة صبر وكفاح.... فطوال سنوات من زياراتي لك ِكنت ُشاهداً على دفئك وكرمك ومحبتك الغامرة ... كنت ُشاهدا على حضورك ِالآسر وابتسامتك المغمسة بالنبل والطيبة ...كم كانت جدران بيتك الدافىء تغمرنا بالحنو . ليس فقط لأنك والدة أصدقائي افتقدك بل لأنك دائما كنت ِنبع كرم وطيبة ونبل .....ولأنك كنت ِأماً عظيمة واجهت ْ مصاعب الحياة بقلب من فضة سيظل لرحيلك طعم المرار ...لروحك السلام أيتها الغالية".



يذكر أن أيمن رضا ممثل عراقي الجنسية، ولد وعاش في العاصمة السورية دمشق لأب عراقي وأم سورية وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.



