فنون ومشاهير

بعد نجاتها بأعجوبة من ارتجاج في الدماغ.. يمنى شرّي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

Lebanon 24
31-05-2021 | 13:00
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بعد تعرض الاعلامية يمنى شرّي لحادث خطير جدًا منذ أسبوع ونجاتها بأعجوبة عقب تعثرها وسقوطها على السلّم ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها في العناية المركزة خوفًا من ارتجاج في الدماغ أو نزيف، خرجت عن صمتها للمرة الأولى وشكرت الله وكل من وقف الى جانبها في هذه المحنة.

 

وكتبت يمنى عبر حسابها الخاص على تويتر قائلة: "حتى الله يخلّصني خمس مرات بسنة ونصف يعني يحبني وأنا ليس لديه غيره. دخيل إسمك ورحمتك ومحبتك وكرمك ونعمك يا شافي يا معافي يا منجّي ويا جابر الخواطر ياحبيبي ويا كل الحب. بالحب والإيمان تحيا ليس فقط القلوب والأرواح إنما الرؤوس أيضا.. حمدالله رب العالمين على كل شيء الحمدلله بكل لحظة بحياتنا".

١) حتى ربنا يخلّصني ٥ مرات بسنة ونص يعني بحبني وأنا ما إلي غيرو.. دخيل إسمك ورحمتك ومحبتك وكرمك ونعمك..ياشافي يامعافي يا منجّي ويا جابر الخواطر ياحبيبي ويا كل الحب.

بالحب والإيمان تحيا ليس فقط القلوب والأرواح إنما الرؤوس أيضا..حمدالله رب العالمين عكل شي🙏الحمدلله بكل لحظة بحياتنا

 

وأضافت: "ولكم،لأهلي، لصحافة بلدي والوطن العربي، لأصدقائي وزملائي في كل مكان، للفنانين، لأحبابي، لجيراني، لأمي جوهرتي وأبي حبيب عمري، لأختي توأم روحي، لإخواني سندي وأولادهم، لأطبائي، شكرًا من نصف قلبي لكل الحب واللهفة والدعاء والرعاية ،شكرًا لكل كلمة ورسالة واتصال ومتابعة ودعم.أنتم شفاء من نوع آخر".

 
 
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