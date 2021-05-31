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فنون ومشاهير
منى زكي تثير ضجة بما كشفته عن "لعبة نيوتن"
Lebanon 24
31-05-2021
|
19:30
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حلّ الفنانون منى زكي ومحمد فراج وآدم الشرقاوي، أبطال مسلسل "لعبة نيوتن"، ضيوفاً على برنامج "الحكاية" الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.
وكشفت منى زكي عن رؤيتها لعلاقة "هنا" مع "حازم"، مؤكدةً أنها كانت تحبّه دائماً، لكن الصراع الذي نشأ بينهما يرجع الى رغبتها في أن تثبت ذاتها وتعود إليه بشخصية مختلفة تماماً، في حين أنها كانت طوال الوقت لا تطيق "مؤنس" ولا تحمل أي مشاعر تجاهه.
وأضافت زكي أنها سعُدت بحالة الجدل التي أثارها الطلاق الشفوي بين "هنا" و"حازم"، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بهذا الأمر، وكانت تستمد معلوماتها أثناء التصوير من المؤلف والمخرج تامر محسن، وأضافت ممازحةً أنها ضد الزواج في المطلق.
وأوضحت أن "هنا" اضطرت لقبول فكرة الزواج بدون وثيقة طلاق من "حازم"، أو عقد زواج من "مؤنس"، بسبب ظروفها وشعورها بالانكسار في ذلك التوقيت.
المصدر: لها
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