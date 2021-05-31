فنون ومشاهير

مايا دياب في ديو غنائي.. إلى جانب من؟

Lebanon 24
31-05-2021 | 14:00
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أنهت النجمة مايا دياب من تسجيل ديو غنائي جمعها مع الفنان المصري محمود الليثي بعنوان "حطالي روج" وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير والتي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.
صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر، والعمل من كتابة ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.
وكان لمايا أكثر من تجربة ناجحة في تقديم أغاني الديو أبرزها مع رامي عيّاش، زياد برجي، جيسون ديرولو وكذلك محمود الليثي.
 
 
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