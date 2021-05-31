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فنون ومشاهير
ابنتا محمد رمضان حديث الجمهور في أحدث ظهور لهما (صورة)
Lebanon 24
31-05-2021
|
10:15
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خطفت ابنتا الفنان المصري محمد رمضان: "حنين"، و"كنز"، الأنظار في أحدث ظهور لهما، حيث شبههما عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوالدهما.
ونشر رمضان، عبر صفحته على "فيسبوك"، صورة تجمعه مع ابنتيه، ظهرتا خلالها تقلدان حركته الشهيرة، برفع إصبع السبابة، في إشارة إلى اللقب الذي منحه لنفسه وهو "نمبر وان".
وعلق الفنان المصري على الصورة التي نشرها، قائلاً: "بناتي حبايبي حنين وكِنز محمد رمضان.. ربنا يحفظهما ويحفظ بناتكم جميعاً".
وانهالت التعليقات من رواد "السوشيال ميديا" على صورة ابنتي محمد رمضان، والتي وصف معظمها ابنتي محمد رمضان بأنهما صورة طبق الأصل من والدهما، خاصة الطفلة الصغيرة "كنز".
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