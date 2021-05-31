فنون ومشاهير

وفاة المغني الأميركي بي جيه توماس بالسرطان

Lebanon 24
31-05-2021 | 23:00
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توفي المغني الأميركي بي جيه توماس، السبت، في منزله بمدينة أرلينغتون بولاية تكساس عن عُمر يناهز 78 عاماً، جرّاء مضاعفات سرطان الرئة الذي كان يعانيه. حاز توماس 5 جوائز "غرامي"، وعرفه الجمهور للمرة الأولى، لكن الفضل في شهرته يعود إلى أغنية "ريندروبس كيب فولين أون ما هيد" عام 1969.
ونال توماس "أوسكار" عن هذه الأغنية المفعمة بالتفاؤل التي تشكّل الموسيقى التصويرية لفيلم "بوتش كاسيدي آند ذي ساندانس كيد".
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