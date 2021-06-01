فنون ومشاهير

براد بيت يبدأ قصة حب مع أندرا داي

Lebanon 24
01-06-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-828830-637581108318348018.jpeg
Doc-P-828830-637581108318348018.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعيش النجم براد بيت أفضل أوقاته حالياً على الصعيد الشخصي بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد طليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفضها، لتؤكد التقارير أن بيت دخل قصة حب جديدة مع الممثلة الصاعدة اندرا داي التي تصغره بـ 20 عاما.
وأضافت التقارير أن بيت وضع داي نصب عينيه منذ فوزها بلقب الممثلة الصاعدة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير، وهو ما أكدته كواليس الحفل الذي حضره الثنائي حيث ذكرت التقارير أن الثنائي تغزلا في بعضهما خلف ستار "الأوسكار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2021-06-01
04:30 | 2021-06-01
04:00 | 2021-06-01
03:00 | 2021-06-01
02:00 | 2021-06-01
23:00 | 2021-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website