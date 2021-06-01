فنون ومشاهير

من جديد نانسي عجرم متهمة بالسرقة.. ما علاقة محمد المجذوب؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 02:00
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احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرًا بإطلاق أغنيتها الجديدة حبك بيقوي، أولى أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية نانسي 10.

أغنية حبك بيقوي من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب وطُرحت يوم 28 أيار الماضي، عبر قناة نانسي في موقع  يوتيوب وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.
 



وما إن طرحت نانسي الأغنية، حتى انهمرت الاتهامات عليها بالسرقة من لحن الفنان محمد المجذوب وأغنيته "طلع النهار" التي طرحها قبل سنوات.

كما اتهم أحد الصحافيين نانسي بأنها سرقت لحن كامل من أغنية محمد المجذوب طلع النهار.
 
 



والرابط الوحيد بين صناع الأغنيتين هو موزع الأغاني المصري هاني يعقوب، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد التشابهات بين الأغنيتين.

إشارة الى أنه عام 2017، هدّد المغني القطري، فهد الكبيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سرقة أغنيته بعيد الشر التي تحدث عن تطابقها لحد بعيد من كلمات وألحان مع أغنية الفنانة نانسي عجرم والتي طرحت بعنوان خراب بيوت.

وقال المغني القطري، في تغريدة نشرها عبر حسابه على"تويتر": "الإجراء القانوني سيكون الفصل بيني وبين من سرق أغنيتي.. ولن أتنازل عن حقي الأدبي مع كل من يستهتر بحقوق الملكية الفكرية".

وعام 2018 طرحت نانسي أغنيتها بدنا نولع الجو، ثم أعلنت مفاجأتها أن الملحن جوزيف جحا، باع اللحن نفسه لمغنية صاعدة اسمها إنجي.

كما اتهم الفنان العراقي روني داوود نانسي بسرقة أغنيته، وقال إن النقطة الأولى في قضيته هي تطابق عنواني الأغنيتين، وقد حملا نفس الاسم وهو قلبي يا قلبي، علمًا أن أغنيته كانت قد طرحت في منتصف شهر آب عام 2019، أي قبل ما يقارب خمسة أشهر من موعد طرح أغنية نانسي عجرم.
المصدر: ليالينا
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