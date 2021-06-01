ممثل لبناني للحريري: ما ترجع تسافر إلا ما تشكل حكومة

علّق الممثل يوسف حداد على عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت من أجل العمل على تشكيل حكومة وأشاد بالأجواء الإيجابية فور عودته.

ودعا حداد في تغريدة له عبر "تويتر" الحريري بألا يسافر إلا عندما يشكّل حكومة وكتب: "مجرد رجوعك ع لبنان نزل الدولار الفين ليرة كيف اذا بتتشكل حكومة كفؤ اكيد بينزل 5 الاف وبيصير في بنزين ودوا وكهربا وميات الاف السياح وبينزل اكتر ياللا ما ترجع تسافر الا ما تشكل ولبنان وشعبو بيستاهلو كل خير اختلفو عالاحسن دعوة مليانة امل وخوف من بكرة اذا رجع فل بلا تشكيل او اعتذر " .