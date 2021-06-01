والدة سعد لمجرد تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صورة)

نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة لوالدته عبر حسابه الخاص على "انستغرام" بمناسبة عيد ميلادها ظهرت فيها بالعباءة المغربية، وعلق على الصورة قائلاً:"مامتي الحنينة، كل عام وأنتي حب حياتي، كل عام وأنتي حب حياتي ويطول عمرك ويرزقني رضاكي".
وخطفت والدة لمجرد أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)
ولفت الجمهور إلى التشابه في الملامح بينهما، وانهالت التعليقات منها على سبيل المثال: "ما شاء الله شبهك كثيراً، وقورة وكثير جميلة، ملامحها قريبة من ملامحك بشكل واضح، كنت بعتقد إنها شقيقتك لسه صغيرة، ربنا يخليهالك".