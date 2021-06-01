فنون ومشاهير

والدة سعد لمجرد تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:00
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نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة لوالدته عبر حسابه الخاص على "انستغرام" بمناسبة عيد ميلادها ظهرت فيها بالعباءة المغربية، وعلق على الصورة قائلاً:"مامتي الحنينة، كل عام وأنتي حب حياتي، كل عام وأنتي حب حياتي ويطول عمرك ويرزقني رضاكي".

 

وخطفت والدة لمجرد أنظار الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

A post shared by saadlamjarred (@saadlamjarred1)


 
 

ولفت الجمهور إلى التشابه في الملامح بينهما، وانهالت التعليقات منها على سبيل المثال: "ما شاء الله شبهك كثيراً، وقورة وكثير جميلة، ملامحها قريبة من ملامحك بشكل واضح، كنت بعتقد إنها شقيقتك لسه صغيرة، ربنا يخليهالك".

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