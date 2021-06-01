سمية الخشاب توجه رسالة إلى رجل أحلامها.. هذا ما قالته

بعد طرح البرومو الخاص بالدويتو الغنائي الذي يجمع بين الفنانة سمية الخشاب ومطرب المهرجانات عمر كمال بعنوان "أوعدك"، كشفت الخشاب عن كواليس الأغنية بقولها إنها التقت مع عمر كمال في حدث خاص، وحينها أخبرته بأنها تريد أن تقدّم مهرجاناً، وبالفعل تحمّس هو للفكرة وعرض عليها أكثر من اقتراح.وتابعت: "كنت عايزة حاجة تشد الناس يكون دمها خفيف الناس لما تسمعها تضحك وفعلاً عرض عليا فكرة أغنية "أوعدك" بس في الأول كانت بتدور حوالين هو بيوعدها وهي بتوعده". وأضافت: "قلت له لا إحنا نعملها هو بيوعدها وهي طموحاتها عالية ليها طلبات كتير عايزة عربية وعايزة حاجات كتير".وكشفت الخشاب أن في إمكانها أن تطلب ذلك من الرجل الذي سوف ترتبط به قائلةً: "والله لو هو عنده ليه لأ، أنا كإنسانة من حقي إن الإنسان اللي يرتبط بيا يقدرني". وتابعت: "أنا طموحي الأكبر هو حب الناس لأن حب الناس نعمة ورضا ربنا عليا".يُذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "موسى"، الى جانب الفنانين: محمد رمضان وسيد رجب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.