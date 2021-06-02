رولا بقسماتي: خرزة زرقا

لا تفكر حاليا الممثلة رولا بقسماتي بالتعاون مع غير شركة الصباح للإنتاج التي آمنت بقدراتها إلى درجة إسناد مهمة الوقوف أمام 3 نجوم لها، هم قصي خولي، معتصم النهار وتيم حسن، ولا تنكر رولا أنها أحست بالصدمة حين اتصلت بها لمى الصباح ابنة المنتج صادق الصباح وحدثتها عن مسلسل "خرزة زرقا" في الوقت الذي كانت تصور فيه مسلسل «أنا».أما سبب الخوف الذي انتابها، فهو أن خبرتها في التمثيل ليست طويلة وزادها ليس كبيرا، فضلا عن أنها وجدت نفسها فجأة أمام مخرجين كبار وأسماء بارزة في التمثيل وشركة انتاج ضخمة.وقبل هذين العملين، كانت رولا قد صورت مسلسل ٢٠٢٠ الذي جمع، كما تقول، كل عناصر النجاح من نص غني، وممثلين أقوياء، وإخراج مهم، وشركة انتاج رائدة، فكانت النتيجة عملا رمضانيا «كسر الأرض».وعن شخصية "وردة" التي جسدتها في «2020، تقول: "وردة" مظلومة في مكان معين لكونها ابنة "الحوت" رئيس المافيا وغير قادرة على أن تكون إلى جانب من تحب، وبالتالي عاشت صراعا دفعها إلى الانتقام، لاسيما أن الحب والغيرة يمكن أن يصنعا العجائب".