فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. وفاة مقدّم نشرات أخبار عربي شهير (صورة)

Lebanon 24
02-06-2021 | 07:25
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توفي المذيع السعودي فهد الشايع‬⁩ بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما نقلته صحيفة "الرياض" السعودية.

وينتمي الشايع إلى جيل الإعلاميين الأوائل بالقناة الأولى والتلفزيون السعودي.
 


وقدم الشايع خلال عمله بالتلفزيون السعودي نشرات الأخبار الرئيسة، إضافة إلى مجموعة من البرامج، أهمها:"مجلة التلفزيون" و"من العالم"، إضافة إلى برامج رياضية.

ونعى عدد من الأكاديميين السعوديين والإعلاميين زميلهم الراحل عقب تداول خبر وفاته.
المصدر: وكالات
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