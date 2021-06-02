فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية

احتفل مساء أمس الثلاثاء أبطال مسلسل "عشرين عشرين" بنجاحه في سهرة مميزة بحضور كل المشاركين في العمل إضافة إلى الفنان زياد برجي والمنتج صادق الصباح.

وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من الحفل حيث ظهرت كل من الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي وهما يرقصان بعفوية على انغام أغنية الفنان زياد برجي.

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وقد تم قطع قالب الحلوى بحضور الجميع.

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يُذكر ان نادين وقصي شكلا ثنائيا جميلا جدا، كما حقق مسلسل "عشرين عشرين" نجاجا كبيرا خلال الموسم الرمضاني.