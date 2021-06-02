فنون ومشاهير

أويس مخللاتي يتخلى عن لوك "الهيبة" ويبدو أصغر بعشر سنوات.. هل أعجبكم؟ (صور)

Lebanon 24
02-06-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-829263-637582232779133709.JPG
Doc-P-829263-637582232779133709.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاجأ الممثل السوري أويس مخللاتي متابعيه على تطبيق انستغرام بظهوره من دون لحيته الحمراء الطويلة التي كانت أساسية لتناسب شخصية "صخر" في أجزاء "الهيبة" الأربعة.

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)


 
 

وأثار أويس ضجة كبيرة بعد ظهوره من دون لحية، متخليا بشكل نهائي عن لوك "الهيبة"، وذلك بعد إنهاء دوره في الجزء الاخير من العمل بسبب خلافات بينه وبين الجهة المنتجة.

A post shared by Owiss owisses ((( أويس ))) (@owisses)


 
 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع شكله الجديد الذي بدا فيه أصغر بعشر سنوات على الأقل، وتساءل العديد منهم عن سبب إقدامه على هذه الخطوة وعمّا إذا كان "اللوك" بسبب دور تمثيلي جديد.

 
 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2021-06-02
03:30 | 2021-06-02
03:00 | 2021-06-02
02:00 | 2021-06-02
00:25 | 2021-06-02
23:00 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website