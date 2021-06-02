بعد فسخ خطوبتها.. فنانة عربية شهيرة تصدم الجمهور باعتزالها! (صورة)

أعلنت الفنانة آمال ماهر اعتزالها الغناء وذلك في رسالة وجهتها لجمهورها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام".

وكتبت في الرسالة قائلة: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات، وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي؛ أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنيةً كل التوفيق لكل الزملاء".

وأضافت: "وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟، فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه؛ فهو مؤجل لأجل غير مُسمى، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله".

واختتمت ماهر رسالتها قائلة: "شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. وشكرًا لله- عز وجل- أولًا وأخيرًا ودائما".

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A post shared by Amal Maher (@amalmaherofficial)

وجاء هذا القرار الصادم بعد منشور على فيسوك أعلنت من خلاله فسخ خطوبتها بعد أقل من شهرين على إعلانها الارتباط، وكتبت: "أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي لكن كل شيء نصيب... تم فسخ الخطوبة، الحمد لله على كل شيء".