فنون ومشاهير

معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2021 | 04:00
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تعرضت الفنانة هيفا وهبي لموقف محرج خلال حفلها الأخير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نرى هيفا تتحدث مع أحد معجبيها الذي صعد إلى المسرح عقب انتهائها من تقديم إحدى أغنياتها، وأراد مصافحتها.

 

ويظهر في الفيديو أفراد الحراسة وهم يمنعون المعجب من الوصول إليها، بينما رحبت هيفا به ولكنها طلبت منه النزول نظرا لإجراءات التباعد الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي ينبغي عليه أن يحترمها.

 

A post shared by 🔵 Haifa Wehbe هيفاء وهبي 🔵 (@karimawehbe)


 

وقدمت هيفا خلال الحفل، الذي أقيم يوم الاثنين، عددا من أغانيها المميزة التى تفاعل معها الجمهور.

 

وعلقت هيفا على الحفل بنشرها عدة صور عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد".

 

 

من ناحية أخرى، تنتظر هيفا طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بدور العرض السينمائي، قريبا، الذي تدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، حيث كشف برومو الفيلم عن وجود صراع مع عصابة إجرامية تتاجر في الآثار.

المصدر: سبوتنيك
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