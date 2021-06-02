ضجة على السوشيل ميديا.. تابعوا ماذا فعلت شابة مع جورج وسوف ورد فعله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشابة سورية منسجمة ومنفعلة مع الاغاني من حفل الفنان جورج وسوف الأخير في دمشق.

وظهرت الشابة في المقطع المؤثر الذي ينقل صدق حبها ومشاعرها لسلطان الطرب، وهي في حماس كبير وحالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنية "خسرت كل الناس" الشهيرة.

ويوثق المقطع حب الشابة لـ "سلطان الطرب" وتأثرها معه ودخولها في نوبة بكاء لشدة حماسها وسعادتها برؤية النجم السوري والغناء معه، فسارع الوسوف بعد رؤيتها للطلب من حراسه السماح لها بالصعود على المسرح، لتقترب منه بهدوء وانبهار وتقوم بتقبيله وتغمره وهي تبكي من السعادة ، ليطلب منها النجم القدير التوقف عن البكاء وقام بمسح دموعها بنفسه بيده.

جورج وسوف ودموع الأغاني .. pic.twitter.com/D709g6AyEo

الملفت أن الشابة حاولت من شدة فرحتها التعبير عن حبها الكبير لنجمها المفضل بتقبيل يده لكنه رفض ذلك بلطف واحترام وقبل يده بنفسه ووضعها على قلبه.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المؤثر وتم تداوله بكثافة، لافتين الى ان ما قام به على المسرح هو المعنى الحقيقي للنجمومية.