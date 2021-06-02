23
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
"لا تعلم أي شيء عن زوجها".. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز! (صورة)
Lebanon 24
02-06-2021
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زال الجميع يتساءل عن حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، القابعة في مستشفى العزل منذ منذ أكثر من 40 يوما، تصارع تداعيات فيروس كورونا، حيث تستلزم حالتها في الوقت الحالي الحصول على جرعات أكسجين كبيرة
ومنذ وفاة زوجها الفنان سمير غانم وهي لا تعلم ما حدث له، إذ تحاول العائلة بشتى الطرق إيهامها بأنه بخير وفي انتظار تعافيها.
بدورها، نشرت إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها على خاصية "قصص إنستغرام"، للافتة معلقة على باب غرفة أمها، كتب عليها "المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها".
وقد وضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، لوجوب عدم إبلاغها بوفاة زوجها بالخطأ، أو تقديم التعازي لها.
كما اكتفت ايمي بالتعليق على الصورة قائلة "يا رب" .
كذلك نشرت أيضاً، صورة أخرى، تجمع والدها بوالدتها، وكتبت "بحبكوا أوي وربنا معانا.. ربنا كبير".
يشار إلى أن دلال عبد العزيز تخوض مرحلة طبية تعرف باسم "أعراض ما بعد كورونا"، وهي حالة صحية ليس لها علاج محدد، وإنما تعتمد على منح المريض أدوية لمحاولة مساعدة جسده كي يسترد صحته وعافيته.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة
14:32 | 2021-06-01
01/06/2021 02:32:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
Lebanon 24
فيديو يُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد ويرقُصان بانسجام وعفوية
02:00 | 2021-06-02
02/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يغرّد عن باسيل و"المستقبل".. هذا ما قاله
14:16 | 2021-06-01
01/06/2021 02:16:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
معجب يقتحم المسرح خلال حفلة هيفا وهبي الأخيرة في القاهرة.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:00 | 2021-06-02
02/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟
15:10 | 2021-06-01
01/06/2021 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:04 | 2021-06-02
نجوم "2020" يحتفلون بسهرة خاصة.. رقص ومرح وأجواء مميزة (فيديو)
11:00 | 2021-06-02
رانيا يوسف مع "أجمد مدير نادي في العالم"! (صور)
08:32 | 2021-06-02
منى أبو حمزة: ميا خليفة تتمتع بأخلاق أرفع بكثير من مسؤولينا (صورة)
06:25 | 2021-06-02
ممثلة لبنانية تنتظر دورها لتعبئة البنزين: "صار بدنا وقت خاص ناص للطرومبة" (صورة)
06:08 | 2021-06-02
مراسل الجديد يعلّق على فيديو الدبكة امام محطة المحروقات
05:00 | 2021-06-02
أويس مخللاتي يتخلى عن لوك "الهيبة" ويبدو أصغر بعشر سنوات.. هل أعجبكم؟ (صور)
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
02/06/2021 20:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 20:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
02/06/2021 20:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact