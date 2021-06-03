نجوم "2020" يحتفلون بسهرة خاصة.. رقص ومرح وأجواء مميزة (فيديو)

إحتفل فريق عمل ونجوم مسلسل "2020" مساء الثلاثاء، بنجاحهم الكبير الذي تحقق مع عرض العمل في شهر رمضان الأخير، في سهرة مميزة ضمت كل المشاركين في العمل.

وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة المتابعين على السوشيال ميديا بلقطات مميزة من الحفل، حيث وثقت احداها لحظة وصول النجم قصي خولي والتقائه الودود بالنجمة ناديب نسيب نجيم وسلامه اللطيف مع النجم طوني عيسى، والتي أظهرت مدى انسجام كامل النجوم والعلاقة المميزة بينهما.

وتم تداول مقطع فيديو طريف ظهر فيه الثناني نادين وقصي وهما يرقصان بحركات طريفة على انغام أغنية "شو حلو" للنجم زياد برجي الذي حضر السهرة لتقديمه أغنية المسلسل.

وحضر الاحتفال كامل أفراد المسلسل من بينهم النجمة رندة كعدي والمخرج فيليب الأسمر والنجوم وسام صليبا ورولا بقسماتي، فادي أبي سمرا، يوسف حداد، رامي عياش وآخرين وبحضور المنتج صادق الصباح.