هيفا وهبي تتعثر بفستانها على المسرح وهي ترقص.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة هيفا وهبي من حفلتها الأخيرة في القاهرة وهي ترقص بعفوية الى ان تعثرت بفستانها لكنها تداركت الأمر.

من جهة ثانية، نشرت هيفا على حسابها الخاص على "انستغرام" فيديو وهي تمشي في الشاره وتستعرض فستانها الذهبي الذي خطف الأنظار في حفل القاهرة.

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وكانت هيفا قد قدمت مؤخرا حفلاً ناجحاً في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط تنظيم وإجراءات كثيرة بسبب فيروس كورونا.

وتداول الجمهور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل والأجواء الجميلة وتقديمها لمجموعة من أغانيها وهي ترقص بعفوية ودلع وتفاعل الحاضرين معها.