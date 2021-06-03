فنون ومشاهير

هيفا وهبي تتعثر بفستانها على المسرح وهي ترقص.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2021 | 02:00
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة هيفا وهبي من حفلتها الأخيرة في القاهرة وهي ترقص بعفوية الى ان تعثرت بفستانها لكنها تداركت الأمر.

 

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 

من جهة ثانية، نشرت هيفا على حسابها الخاص على "انستغرام" فيديو وهي تمشي في الشاره وتستعرض فستانها الذهبي الذي خطف الأنظار في حفل القاهرة.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

وكانت هيفا قد قدمت مؤخرا حفلاً ناجحاً في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط تنظيم وإجراءات كثيرة بسبب فيروس كورونا.

 

 
 

وتداول الجمهور مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل والأجواء الجميلة وتقديمها لمجموعة من أغانيها وهي ترقص بعفوية ودلع وتفاعل الحاضرين معها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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