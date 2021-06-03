فنون ومشاهير

بعد 3 أشهر فقط على وفاة طفلتها.. جومانا مراد باللون الأحمر والبطن المكشوف وتتعرض لهجوم واسع (صور)

Lebanon 24
03-06-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-829604-637583089488511531.jpg
Doc-P-829604-637583089488511531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها بملابس باللون الأحمر بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها.

 

وشاركت الممثلة السورية جمهورها عبر حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، صورتين جمعتاها بزميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر، بينما تميّز الـ"توب" بتصميم البطن المكشوف.

 

وقالت مراد في تعليقها على الصور: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمه واللمه والجمعه الحلوة".

A post shared by •Jumana Murad• (@jumana.mourad)


 
 

وأضافت: "والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين".

 

وكانت مراد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في التاسع والعشرين من شهر أذار الماضي حين نعتها بقولها: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب امك وابوكي".

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:41 | 2021-06-03
06:00 | 2021-06-03
04:30 | 2021-06-03
03:30 | 2021-06-03
03:00 | 2021-06-03
02:00 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website