بعد 3 أشهر فقط على وفاة طفلتها.. جومانا مراد باللون الأحمر والبطن المكشوف وتتعرض لهجوم واسع (صور)

تعرضت الفنانة السورية جومانا مراد لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها بملابس باللون الأحمر بعد أقل من 3 أشهر على وفاة ابنتها.

وشاركت الممثلة السورية جمهورها عبر حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، صورتين جمعتاها بزميلتها سوزان نجم الدين، مرتديةً ملابس كاجوال باللون الأحمر، بينما تميّز الـ"توب" بتصميم البطن المكشوف.

وقالت مراد في تعليقها على الصور: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمه من الله شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمه واللمه والجمعه الحلوة".

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وأضافت: "والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت و يفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما ، شكرا لمطعم المشوار على حسن الضيافة وشكرا للشيف ربيع عالاكلات الطيبين".

وكانت مراد أعلنت وفاة رضيعتها ديانا في التاسع والعشرين من شهر أذار الماضي حين نعتها بقولها: "الحمدلله على كل حال . لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاءالله تكوني شفيعتنا بالآخره وللجنة يا روح قلب امك وابوكي".