فنون ومشاهير

تغريدة لافتة من اليسا لـ "العونية".. ماذا قالت لهم؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 09:00
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غردت الفنانة اليسا عبر حسابها على تويتر بالقول: "صباح الخير للكل ما عدا العونية".  

 

 

وكانت اليسا غردت ليلا قائلة: "قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة. هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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