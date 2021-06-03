فنون ومشاهير

مايا دياب في أعنف هجوم على السياسيين: "شو بعد بدكن"

Lebanon 24
03-06-2021 | 04:30
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غرّدت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على "تويتر"قائلة: "يا ولاد الكلب، يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن، يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير انفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي."

 

 

ويعيش لبنان أزمة سياسية ومعيشية واقتصادية خانقة منذ تشرين الأول 2019.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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