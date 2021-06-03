مايا دياب في أعنف هجوم على السياسيين: "شو بعد بدكن"

غرّدت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على "تويتر"قائلة: "يا ولاد الكلب، يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة، شو بعد بدكن، يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير انفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي."

يا ولاد الكلب،يا زمرة رفضها الموت ورفضها عزرائيل لأنه خاف من المنافسة،شو بعد بدكن ،يا حرام يا بلدي ما تركتوا بقى غير انفاس شعب مريض بلا دوا وبلا بنزين وبلا كهربا وبلا مي وبلا مستشفى وبلا خبز وبلا ولا شي.. #مصرف_لبنان #الدولار #١١٨_استقالة_الان #رياض_سلامة — Maya Diab (@mayadiab) June 2, 2021

ويعيش لبنان أزمة سياسية ومعيشية واقتصادية خانقة منذ تشرين الأول 2019.