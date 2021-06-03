فنون ومشاهير

مرض المرارة يخطف بطلة "أيام الرعب": "الله يرحمها" (صورة)

Lebanon 24
03-06-2021 | 06:41
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أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، وفاة الفنانة تحية حافظ، بعد صراع مع مرض المرارة، حيث نشرت صورة للفقيدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلقت قائلة: "رحلت الفنانة تحية حافظ .. بعد معاناة مع مرض المرارة.. هي والدة فرح إسماعيل كتكت، وابنة الفنانة الراحلة هدى زكي، الجنازة اليوم مع صلاة الظهر من السيدة نفيسة.. الله يرحمها".

يذكر أن تحية حافظ، ولدت في عائلة فنية، فهي ابنة الفنانة هدى زكي، والكاتب صلاح الدين حافظ، وحفيدة الممثل زكي إبراهيم، واعتزلت سنة 1998، وسميت تحية تيمنا بالفنانة (تحية كاريوكا) التي كانت رفيقة الأم أثناء حملها في المعتقل السياسي.

شاركت الفنانة تحية حافظ في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية ومنها: "أيام الرعب، سأكتب أسمك فوق الرمال، طعمية بالشطة، سرقوا أم علي، عمل إيه الحب في بابا، امرأة وظل رجل".

ارتدت الحجاب بعد الاعتزال، وعملت طوال مشوارها الفني في العديد من الأدوار بين السينما والتلفزيون والمسرح.

آخر أعمالها مسلسل "المسداوية" من تأليف محمد جلال، وإخراج أحمد النحاس، ومن بطولة ليلى نصر، وحمدي غيث، رشيدة، غادة إبراهيم عام 1998.
 
مصر.. وفاة الفنانة تحية حافظ
المصدر: روسيا اليوم
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