24
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
بعد حبسه.. محمد وزيري يطلب الصلح مع هيفاء وهبي
Lebanon 24
03-06-2021
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من المحكمة الصلح معها، بعد حبسه بتهمة خيانة الأمانة وسرقة أموالها.
وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرا عن طريق محاميها ضد وزيري، اتهمته فيه بالحصول على عشرات ملايين الجنيهات دون وجه حق من ممتلكاتها.
وقالت هيئة المحكمة إنها أمرت بالاستعانة بخبراء من وزارة العدل بالقاهرة، ليتم بعد ذلك ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تكون مهمتهم حصر أموال وزيري والاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى.
يذكر أن المحكمة رفضت إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على الفنانة اللبنانية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
عراك وتضارب بين عناصر قوى الأمن الداخلي ومسافرين في مطار بيروت (فيديو)
14:09 | 2021-06-02
02/06/2021 02:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
Lebanon 24
الدولار "رجع" 1500 في المصارف.. اليكم تفسير قرار مصرف لبنان الأخير
13:43 | 2021-06-02
02/06/2021 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
بعد تعليق السحوبات على الـ 3900... بيان جديد لمصرف لبنان
15:49 | 2021-06-02
02/06/2021 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
Lebanon 24
هل يعاني نصرالله وضعا صحيا حرجا؟
02:15 | 2021-06-03
03/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
Lebanon 24
مخاوف في الشارع... هذا ما سيحصل
14:30 | 2021-06-02
02/06/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2021-06-03
الكشف عن مفاجأة بشأن شريهان (فيديو)
09:47 | 2021-06-03
رندة كعدي ترقص بعفوية بين أبطال "عشرين عشرين".. وقصي خولي: "يا عفو الله" (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:15 | 2021-06-03
قصي خولي لفنان لبناني شهير: "الرجال والقبضايات كتار".. والأخير يعلّق (فيديو)
08:00 | 2021-06-03
سلاف فواخرجي تكشف أمنية حاتم علي في ذكرى مولده.. وتنشر صورة وكلمات مؤثرة
06:41 | 2021-06-03
مرض المرارة يخطف بطلة "أيام الرعب": "الله يرحمها" (صورة)
فيديو
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
Lebanon 24
رقم صادم... فنانة تكشف تكلفة عمليات تجميل أنفها! (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
03/06/2021 19:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact