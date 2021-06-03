فنون ومشاهير

بعد حبسه.. محمد وزيري يطلب الصلح مع هيفاء وهبي

Lebanon 24
03-06-2021 | 08:32
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طالب محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من المحكمة الصلح معها، بعد حبسه بتهمة خيانة الأمانة وسرقة أموالها.

وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرا عن طريق محاميها ضد وزيري، اتهمته فيه بالحصول على عشرات ملايين الجنيهات دون وجه حق من ممتلكاتها.

وقالت هيئة المحكمة إنها أمرت بالاستعانة بخبراء من وزارة العدل بالقاهرة، ليتم بعد ذلك ندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل تكون مهمتهم حصر أموال وزيري والاطلاع على مستندات وأوراق الدعوى.

يذكر أن المحكمة رفضت إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنه تمت إدانته في الحكم الأول بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على الفنانة اللبنانية.
المصدر: روسيا اليوم
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