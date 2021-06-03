​تايلور سويفت في هوليوود بفيلم جديد

تشارك المغنية الأميركية تايلور سويفت بطولة فيلم مع الممثل الإنكليزي كريستيان بيل، إلى جانب الأسترالية مارغو روبي، وروبرت دي نيرو.



وتعود سويفت للظهور في هوليوود بفيلم للمخرج ديفيد أو.راسيل، ولم يتحدد بعد موعد التصوير، بعدما طرحت فيلماً وثائقياً عنها وطرحت فيه فيديو كليب أغنية "The Man.