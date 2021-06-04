منة فضالي تتوعد متابعيها بالسجن

توعدت الممثلة المصرية منة فضالي متابعيها بالسجن، قائلة من خلال بث مباشر عبر حسابها على إنستغرام “لكل شخص متابع لي على صفحتي.. في حال قللت من أدبك سأسجنك سواء كنت رجلا أو امرأة”.



وأشارت إلى أنها تلقت العديد من التعليقات المسيئة وقد زاد الأمر عن الحد لاسيما بعد أن نشرت صورة تظهر فيها بالمايوه، وذكرت أنها تعتزم الشروع في الإجراءات القانونية ضد كل شخص تطاول عليها باللجوء إلى مباحث الإنترنت.