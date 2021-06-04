حلا الترك في لبنان: انسجام كبير مع جاد شويري.. ما القصة؟ (فيديو)

ظهرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، أمس الخميس، في مشاهد من لبنان، خلال تصوير أغنيتها الجديدة "ليالي الصيف" مع الفنان والمخرج جاد شويري.

وشاركت "أم بي سي تريندنغ" مشاهد من كواليس تصوير الأغنية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، حيث تظهر حلا وجاد شويري خلال تنفيذ البروفات الخاصة في فيديو كليب الأغنية الجديدة.

قبل طرح أغنية ليالي الصيف

حلا الترك وجاد شويري يكشفان تفاصيل تعاونهما

ويتحدثان عن التجربة وأجواء التصوير ونحن رافقناهم حصريًا بالكواليس #MBCTrending#MBC4

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وتظهر في الفيديو حلا، خلال لقاء صحفي، حيث عبرت الإعلامية التي حاورتها عن صدمتها بتواجدها في لبنان، معتبرة أنها "مفاجئة سارة". وتظهر في الفيديو حلا، خلال لقاء صحفي، حيث عبرت الإعلامية التي حاورتها عن صدمتها بتواجدها في لبنان، معتبرة أنها "مفاجئة سارة".

وقالت حلا: "إن الأغنية من ألحان وكلمات جاد شويري، وإنها المرة الثانية التي تتعاون فيها مع شوري".



وبدوره اعتبر شويري أن الأغنية الجديدة لا تفوّت، معبرا عن سعادته بالتعاون مع حلا.



ورفضت حلا التصريح عن كلمات الأغنية، رغبة منها بإبقائها "مفاجأة" للجمهور.



وجاء في التقرير: "يلاحظ وجود انسجام كبير بين حلا وجاد.. الأمر الذي دفعهما لتقديم أجمل ما لديهما في هذه الأغنية المليئة بالطاقة".