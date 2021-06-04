فنون ومشاهير

حلا الترك في لبنان: انسجام كبير مع جاد شويري.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2021 | 09:00
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ظهرت الفنانة البحرينية، حلا الترك، أمس الخميس، في مشاهد من لبنان، خلال تصوير أغنيتها الجديدة "ليالي الصيف" مع الفنان والمخرج جاد شويري.
 
وشاركت "أم بي سي تريندنغ" مشاهد من كواليس تصوير الأغنية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، حيث تظهر حلا وجاد شويري خلال تنفيذ البروفات الخاصة في فيديو كليب الأغنية الجديدة.
 
 


وتظهر في الفيديو حلا، خلال لقاء صحفي، حيث عبرت الإعلامية التي حاورتها عن صدمتها بتواجدها في لبنان، معتبرة أنها "مفاجئة سارة".
وقالت حلا: "إن الأغنية من ألحان وكلمات جاد شويري، وإنها المرة الثانية التي تتعاون فيها مع شوري".

وبدوره اعتبر شويري أن الأغنية الجديدة لا تفوّت، معبرا عن سعادته بالتعاون مع حلا.

ورفضت حلا التصريح عن كلمات الأغنية، رغبة منها بإبقائها "مفاجأة" للجمهور.

وجاء في التقرير: "يلاحظ وجود انسجام كبير بين حلا وجاد.. الأمر الذي دفعهما لتقديم أجمل ما لديهما في هذه الأغنية المليئة بالطاقة".
المصدر: سبوتنيك
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