فنون ومشاهير

فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:00
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تداول مدونون ومغردون في مصر مقطع فيديو نادرا تم تسجيله قبل 40 عاما للفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، خلال استضافتهما في أحد البرامج لقراءة كف الفنانين.

وقال قارئ الكف للفنان جورج سيدهم في إحدى حلقات برنامج "أهلا وسهلا"، إنه يجب ألا ينام حزينا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وإن كتم غضبه بداخله سيصيبه بالمرض.

وأصيب جورج بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.

كما أخبر سمير غانم، أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنا عظيما.

وربط المتابعون بين هذه النبوءة وزواجه بالفنانة دلال عبد العزيز، وشهرة كل من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن، كما حذره قارئ الكف من السرحان والنسيان، وهو ما كشفته زوجته دلال عبد العزيز في حوار لها بأنه كان يسرح وينسى كثيرا.

وفي الـ20 من أيار غيب الموت الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

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