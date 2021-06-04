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فنون ومشاهير
بعد حجز أموال محمد رمضان في البنك.. اليكم الاسباب
Lebanon 24
04-06-2021
|
18:00
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قبل ساعات، احتل اسم محمد رمضان تريند تويتر ومحركات البحث عبر غوغل وكان حديث السوشيال ميديا بعد أن أطل على جمهوره بفيديو يكشف فيه عن تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك المصرية، فهل هدف هذا الفيديو لإثارة الجدل كعادة محمد رمضان، أم خرج ليستعطف الرأي العام ويكشف عن أزماته الجديدة بطريقة غير تقليدية؟
قرار مؤجل
قبل أيام، أصدرت المحكمة قراراً بتغريم محمد رمضان تعويض 6 ملايين جنيه لمصلحة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد أزمته الشهيرة معه داخل الطائرة التي كان يقودها، وتسببه بخسارته لوظيفته قبل وفاته بفترة.
ورغم صدور القرار، لم ينفذه رمضان ولم تحصل أسرة الراحل أشرف أبو اليسر على التعويض الذي حكمت لهم المحكمة به، وقد علمت نواعم أن قرار التحفظ على أمواله في أحد البنوك ما هو إلا قرار إداري قام به البنك بعد ان تقدم ورثة الراحل بطلب الحصول على التعويض الذي حددته المحكمة، ولا شأن للدولة به نهائياً.
حملة غضب
على صعيد آخر، انتشرت حملات متتالية من الغضب والانتقاد يواجهها محمد رمضان من قبل رواد السوشيال ميديا بعد الفيديو الذي نشره قبل ساعات عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أن قرار التحفظ على أمواله ليس صادراً عن الدولة بتاتاً.
وطالب البعض بضرورة التحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية واتخاذ قرار صارم تجاهه بعد نشر تهم وأكاذيب غير حقيقية من خلال تصريحاته في الفيديو.
جدير بالذكر ان رمضان واجه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، بداية من مسلسله "موسى" وحتى أزمته الأخيرة مع صديقه سعد لمجرد الذي لم يحصل على مستحقاته المالية بعد تعاونهما في "إنساي"، ما جعل المحامي الخاص به يطالب بحذف الأغنية لحين حصوله على حقه كاملاً؛ وقد استجاب له رمضان ليحل الأزمة.
المصدر: نواعم
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