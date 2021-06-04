فنون ومشاهير

راغب علامة: "بدي مصرياتي"

Lebanon 24
04-06-2021 | 15:59
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انتقد الفنان راغب علامة الإجراءات المالية الجديدة في لبنان، مشيراً الى أنّه من غير الطبيعي ما يحصل في المصارف اللبنانية.

وغرّد: "المواطن الذي وضع أمواله وعرق جبين حياته في البنوك بالعملة الصعبة لا يحق لأي سلطة مهما ارتفعت أن تسرقه و”بإخراج قانوني” أقل ما يقال عنه أنه سرقة علنية".


 
وتابع: "لا 3900 ولا 7000 ولا حتى 20,000! وضعها بالعملة الصعبة ويستردها بالعملة الصعبة ونقطة عالسطر يا أيها (الشطار) وسارقي حقوق الناس".
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