راغب علامة: "بدي مصرياتي"

انتقد الفنان راغب علامة الإجراءات المالية الجديدة في لبنان، مشيراً الى أنّه من غير الطبيعي ما يحصل في المصارف اللبنانية.وغرّد: "المواطن الذي وضع أمواله وعرق جبين حياته في البنوك بالعملة الصعبة لا يحق لأي سلطة مهما ارتفعت أن تسرقه و”بإخراج قانوني” أقل ما يقال عنه أنه سرقة علنية".وتابع: "لا 3900 ولا 7000 ولا حتى 20,000! وضعها بالعملة الصعبة ويستردها بالعملة الصعبة ونقطة عالسطر يا أيها (الشطار) وسارقي حقوق الناس".