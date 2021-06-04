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فنون ومشاهير
بعيداً عن البنوك.. قائمة بممتلكات محمد رمضان
Lebanon 24
04-06-2021
|
22:00
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نشر موقع "في الفن" تقريراً جديداً سلط فيه الضوء على قائمة ممتلكات الفنان المصري محمد رمضان الذي كشف مؤخراً عن تحفظ أحد البنوك المصرية على أرصدته تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة ضدّه.
وأكد رمضان في فيديو نشره صباح الخميس، أنه لا يواجه أزمة في تحفظ البنك على أرصدته بسبب امتلاكه لثروة مماثلة يحتفظ بها في منزله.
واستعرض الموقع قائمة ممتلكات محمّد رمضان المعلن عنها، والتي يقدر البعض قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار.
أسطول سيارات فارهة
أثار محمّد رمضان الجدل قبل سنوات حين قضى فترة يستعرض خلالها سياراته الفارهة، وأكد وقتها أنه يحب مشاركة جمهوره اللحظات السعيدة التي يمر بها.
العقارات
يعرف عن رمضان حبه لامتلاك العقارات في المدن المختلفة التي يتنقل للإقامة فيها، ومن بينها فيلات وقصور في الساحل الشمالي والقاهرة.
شركة الإنتاج
يمتلك رمضان شركته للإنتاج الفني، والتي تتولى الجانب الفني المتعلق بالأغاني التي يصنعها ويطرحها عبر "يويتوب".
قناة يوتيوب
يفخر محمّد رمضان بامتلاكه قناة يوتيوب يتابعها أكثر من 12.5 مليون مشترك، إلى جانب تحقيقها أكثر من 4 مليار مشاهدة منذ تأسيسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهي تدر أرباح كبيرة بانتظام لمحمد رمضان.
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