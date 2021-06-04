فنون ومشاهير

كورونا يصعب مهمة توم كروز المستحيلة

Lebanon 24
04-06-2021 | 23:00
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كشفت شركة باراماونت بيكتشرز أن تصوير أحدث فيلم من سلسلة أفلام "ميشن إمبوسيبل" (المهمة المستحيلة) توقف مؤقتا في بريطانيا لمدة أسبوعين بعد أن ثبتت إصابة أفراد من طاقم العمل بفايروس كورونا.

ولم تذكر الشركة من أو عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفايروس، لكن صحيفة صن البريطانية قالت إن النجم توم كروز لم يكن من بينهم.

وأعلنت باراماونت في بيان: "لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتا في المهمة المستحيلة 7 حتى الرابع عشر من يونيو الحالي بسبب نتائج فحوصات فايروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبارات الدورية.. نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع".

وقالت صحيفة صن، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن "نتائج فحوص أربعة عشر فردا من طاقم العمل جاءت إيجابية بعد تصوير مشهد في ملهى ليلي، وإنه سيتعين على كروز، مثل غيره من الأشخاص الذين يعملون في الموقع، أن يخضع للعزل الذاتي لمدة أربعة عشر يوما".
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