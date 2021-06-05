ليدي غاغا تؤجل جولتها الموسيقية

رغم تخفيف القيود الاحترازية في معظم دول العالم، فإن المغنية العالمية ليدي غاغا، قررت ضمن إجراءاتها الوقائية للعام الثاني على التوالي، إرجاء جولتها الموسيقية Chromatica Ball حتى العام المقبل.



وقالت تقارير فنية إن غاغا، أجلت جولتها الموسيقية في أوروبا للعام التالي بسبب تخوفها من الإصابة بفيروس كورونا.