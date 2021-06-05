فنون ومشاهير

فنان يعتدي على شاب في محطة للوقود.. وشابة تروي (صور)

Lebanon 24
05-06-2021 | 12:00
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نشرت شابة مصرية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" صورة من محطة وقود، ظهر فيها الفنان أحمد سعد يتشاجر مع شاب ومحاولة شخصين تهدئته.

وكشفت الشابة عن وقوع مشادة بين الفنان أحمد سعد وأحد الشباب بسبب تراجع الفنان بسيارته للخلف ما أدى لاصطدامها بالشاب.

وعلّقت الشابة على ما حصل قائلة: "الموقف ده، بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ما تستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدا".
 
 
 
 


وكانت أحدث أعمال الفنان أحمد سعد غناؤه تتر مسلسل الاختيار 2 للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي وحقق نجاحا فنيا كبيرا.
المصدر: روسيا اليوم
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