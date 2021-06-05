حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!

على حسابها على "تويتر"، كشفت الإعلامية ريما نجيم أنّ نجلها كان بين الشابين اللذين بقيا على قيد الحياة في حادث جعيتا المروع أمس.



الله ترأف فيني وردّلي ياه …

شكراً يا ربّ

شكراً ياربّ

للحديث تتمة عن طريق الموت

بجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرن

والمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادوية

لعنة الله ع هيك دولة". وغرّدت نجيم فجراً قائلةً: "واحد من الشابين كان إبني ونجا هوّ ورفيقو بأعجوبةالله ترأف فيني وردّلي ياه …شكراً يا ربّشكراً ياربّللحديث تتمة عن طريق الموتبجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرنوالمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادويةلعنة الله ع هيك دولة".

واحد من الشابين كان إبني ونجا هوّ ورفيقو بأعجوبة

الله ترأف فيني وردّلي ياه …

شكراً يا ربّ

شكراً ياربّ 🙏

للحديث تتمة عن طريق الموت

بجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرن

والمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادوية

لعنة الله ع هيك دولة https://t.co/GVJxd5pC1X — Rima Njeim (@RimaNJEIM) June 5, 2021

وظهر أمس، سقطت سيّارة على متنها شابّين في الوادي الذي يفصل بين جعيتا ونهر الكلب.