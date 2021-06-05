فنون ومشاهير

حادث جعيتا المروع.. إعلامية لبنانية تكشف مصير نجلها بتغريدة مؤثرة!

Lebanon 24
05-06-2021 | 08:32
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على حسابها على "تويتر"، كشفت الإعلامية ريما نجيم أنّ نجلها كان بين الشابين اللذين بقيا على قيد الحياة في حادث جعيتا المروع أمس. 
 
وغرّدت نجيم فجراً قائلةً: "واحد من الشابين كان إبني ونجا هوّ ورفيقو بأعجوبة
الله ترأف فيني وردّلي ياه …
شكراً يا ربّ
شكراً ياربّ
للحديث تتمة عن طريق الموت
بجعيتا والامكانيات البدائية لدى الدفاع المدني واندفاعن وشجاعتن كتّر خيرن
والمستشفيات مقطوعة من إبر الكزاز وكتير ادوية
لعنة الله ع هيك دولة". 
 
 
وظهر أمس، سقطت سيّارة على متنها شابّين في الوادي الذي يفصل بين جعيتا ونهر الكلب. 
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