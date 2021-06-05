إعلامي بارز كان مصابا بفيروس في الدم يحدث ضجة.. هذا ما قاله!





وكتب شريف مدكور على حسابه بـ"فيسبوك"، عن منشور يطالب فيه الجميع بعدم الاقتراض منه، قائلا "صباح الخير يا ريت محدش يبعت يطلب لي إنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده، أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك شكراً".



فأدى ذلك لموجة من الهجوم عليه وانتقاد في الإنترنت، فظهر مدكور لاحقا في فيديو بث مباشر ييوضح من خلاله سبب ذكره لتلك العبارة.



وقال إن "الكثير من الأشخاص هاجموه عندما كتب المنشور السابق ولكن هناك أشخاص لا يعرفهم بشكل شخصي يرسلون إليه رسائل مطالبين إياه باقتراض نحو 100 ألف جنيه".



أثار الإعلامي المصري شريف مدكور، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عبر عن رأيه في طلب بعض الأشخاص اقتراض المال منه.وكتب شريف مدكور على حسابه بـ"فيسبوك"، عن منشور يطالب فيه الجميع بعدم الاقتراض منه، قائلا "صباح الخير يا ريت محدش يبعت يطلب لي إنه يستلف فلوس علشان أنا ضد الموضوع ده، أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك شكراً".فأدى ذلك لموجة من الهجوم عليه وانتقاد في الإنترنت، فظهر مدكور لاحقا في فيديو بث مباشر ييوضح من خلاله سبب ذكره لتلك العبارة.وقال إن "الكثير من الأشخاص هاجموه عندما كتب المنشور السابق ولكن هناك أشخاص لا يعرفهم بشكل شخصي يرسلون إليه رسائل مطالبين إياه باقتراض نحو 100 ألف جنيه".

وعن تعليقات بعض الجمهور حول ندمهم بالدعاء عند مرضه، قال مدكور "عيب لما أتذل بالدعاء.. وأنا ماطلبتش من حد يدعيلي في مرضي".



يذكر أن شريف مدكور كان قد أعلن في 2019 أنه مصاب بفيروس في الدم بسبب ضعف مناعته لتلقيه العلاج الكيميائي ضد مرض السرطان.



وأرجع مدكور سبب إصابه إلى أنه لم يلتزم بتعليمات الأطباء الخاصة بمنع انتقال العدوى ومنها عدم مصافحة أو تقبيل أحد، وأنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي.