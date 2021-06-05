فنون ومشاهير

هكذا دعم أحمد حلمي ومنى زكي ابنتهما في مشروعها الجديد (صور)

Lebanon 24
05-06-2021 | 11:00
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قرر الفنان المصري أحمد حلمي أن يدعم ابنته "لي لي" في مشروعها الجديد، وهو الرسم على الملابس، من خلال نشره مقطع فيديو للمعرض الذي أقامته داخل إحدى المولات بمنطقة الشيخ زايد؛ للترويج لمنتجاتها.
 



واستعرض حلمي، عبر خاصية "ستوري" في "انستغرام"، مجموعةً من التيشرتات المعروضة، فضلاً عن ارتدائه أحدها، مُعلِّقاً: "مش عشان أنا أبوها أخليها تعملي خصم.. بس لأني أبوها أخذت التيشرتات ببلاش".

كما حرصت والدتها الفنانة منى زكي أيضاً على دعم ابنتها، من خلال زيارتها في المعرض، الذي تقوم من خلال بعرض شغلها، والتقاط صور تذكارية معها.


 
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