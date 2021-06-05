فنون ومشاهير

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان ويتهمه بأمر خطير.. هذا ما قاله

Lebanon 24
05-06-2021 | 14:00
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شنّ الإعلامي عمرو أديب هجوماً حاداً على الفنان محمد رمضان وذلك بعد ظهور الأخير في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثه عن تحفظ الدولة المصريّة على أمواله.

وجاء كلام أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر قناة "MBC" مصر، وأوضح أنّ "سبب التحفظ على أموال رمضان هو قضية الأخير مع الطيار أشرف أبو اليسر"، وقال: "الفلوس دي يا محمد فلوس الراجل اللي مات، دي فلوس التعويض بتاعة الرجل اللي مات، يا راجل يا مفتري الراجل مات. مش كنت تروح تلم القرشين وتديها لأهله، لازم تستنى لما يجيوا يحجزوا على الفلوس علشان القاضي هو اللي يديهم الفلوس، يا راجل حرام عليك اتقي الله، أبسط حاجة كنت تعملها مش 6 مليون أدي 10 أهي وأنا أسف والأعمار بيدي الله".

ومع هذا، فقد اتهم عمرو أديب الفنان رمضان بتحريض المواطنين المصريين على عدم التعامل مع البنوك المصرية، بعد التحفظ على أمواله.

وقال: "يطلع محمد رمضان مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم أن في مصر الحكومة بتحط إيدها على فلوس الناس، مصر مزنوقة في قرشين وأخدت فلوس رمضان، وقالك أنا بشيل الفلوس في البيت هو دا اللي بتعلمه للناس أنهم ميتعاملوش مع البنوك اللي في مصر وأنهم ميتعاملوش مع البنوك الوطنية، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط إيديها على فلوسك وحطها تحت البلاطة".

ولفت أديب إلى أنّ رمضان أراد الظهور أمام الجمهور وكأنه يعطي كل شيء للبلد كما قال في الفيديو "أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي"، لكن الحقيقة أن التحفظ على أمواله بسبب قضيته مع الطيار وليس كما ظهر في الفيديو.

وقال عمرو أديب في حديثه: "محمد رمضان حب يدينا انطباع أن هو مش بيعز حاجة على البلد، وأن البلد حطت إيديها على فلوسه أحنا عندنا مصاريف كتير وناخد منين ناخد من محمد رمضان، بيضحك علينا كلنا بيقول البلد حطت إيدها على فلوسي، لا يا عم البلد عايشه من غير فلوسك وفي غنى عنها".

يُشار إلى أن محمد رمضان أعلن أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد موظفي البنك ليخبره بأن الدولة تحفظت على أمواله وهو الأمر الذي عقب عليه البنك بأنه بسبب الحكم القضائي الخاص بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بعد حادثته الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، وفق ما ذكر موقع "في الفن".
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