ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق تخطف الأنظار بجمالها.. شاهدوا كم تشبه والدتها (صور)

نشر الفنان وليد توفيق صورة مع ابنته "نورهان" من زوجته ملكة جمال لبنان عام 1970 والكون عام 1971 جورجينا رزق على حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام".

وعلّق توفيق على الصورة بالقول: "باركولي بنتي القمر نور صار عندها مؤسسة خاصة فيها لتنظيم المناسبات السعيدة والأفراح والأعياد.. على امل تكون كل ايامها وايامكم وايام اولاد العالم كله فرح وسلام ونجاحات حلوة.. ما في شي بيسعد الأب اكتر من نجاح اولاده وهني الوحيدين اللي بيتمنى يشوفهم أنجح منو بهالدني."

وأضاف: "بابا نور ما بتعرفي قداي أنا وامك فخورين فيكي اليوم..فخورين بنجاحك وبإصرارك على رسم طريقك. الله يوفقك انتي وخيك ونشوفكم دايما ناجحين وسعيدين".

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وقد لفتت "نور" الأنظار بجمالها وقد شبهها الكثيرون بوالدتها .

يُذكر ان جورجينا رزق تزوجت من الفنان وليد توفيق عام 1990 وأنجبت منه ابنها الوليد وابنتها نور.