فنون ومشاهير

بعد الضجة التي أثارها زفاف ابنتها.. تعرفوا إلى ابن ليلى عبد اللطيف السعودي (صور)

Lebanon 24
06-06-2021 | 03:00
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نشرت ليلى عبد اللطيف صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لابنها فهد الذي يعيش في السعودية.

 

A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)


 
 
 
 
 

كما ظهرت في إحدى الصور مع ابنها وابنتها زينة.

 

 
 

وكانت عبد اللطيف قد احتفلت مؤخرا بزفاف ابنتها زينة في حفل ضخم أقيم في أحد فنادق بيروت بحضور عدد من المشاهير من ابرزهم الإعلامي نيشان وريما نجيم ورودولف هلال ورجا ناصر الدين.

 

 
 
 

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وانجبت منه ابنها فهد وابنتها زينة الا انه توفي لاحقا، ثم تزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال اللبناني مارك أبو جودة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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