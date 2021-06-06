بعد الضجة التي أثارها زفاف ابنتها.. تعرفوا إلى ابن ليلى عبد اللطيف السعودي (صور)

نشرت ليلى عبد اللطيف صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لابنها فهد الذي يعيش في السعودية.

كما ظهرت في إحدى الصور مع ابنها وابنتها زينة.

وكانت عبد اللطيف قد احتفلت مؤخرا بزفاف ابنتها زينة في حفل ضخم أقيم في أحد فنادق بيروت بحضور عدد من المشاهير من ابرزهم الإعلامي نيشان وريما نجيم ورودولف هلال ورجا ناصر الدين.

يُذكر ان ليلى عبد اللطيف تزوجت مرتين، المرة الأولى من رجل سعودي وانجبت منه ابنها فهد وابنتها زينة الا انه توفي لاحقا، ثم تزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال اللبناني مارك أبو جودة.