نانسي عجرم تثير الجدل بغنائها ورقصها بعد وفاة حماتها.. والجمهور يهاجمها (فيديو)

تعرّضت الفنانة نانسي عجرم لهجوم عنيف من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب احيائها حفلا غنائيا وذلك بعد أيام قليلة من وفاة حماتها.

وأصرت نانسي الالتزام بعقدها المتفق عليه لاحياء حفل غنائي لصالح إحدى الشركات في القاهرة نظرا لصعوبة الغاء الاتفاقات في هذه الظروف، الأمر الذي أثار استهجان بعض المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر البعض ان ملابس نانسي السوداء التي أطلت بها على الجمهور الشيئ الوحيد الذي أظهر حزنها حيث ارتدت "جمبسوت" باللون الأسود وسخر كثيرون من ارتدائها اللون الأسود حزنا على حماتها، في حين اعتبر البعض الآخر انه يحق لها ان تفعل ما تشاء وقد تكون سعت لتأجيل الحفل لكنها لم تنجح.

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ولم تظهر ملامح الحزن على جه نانسي ورقصت خلال الحفل وتفاعلت مع الجمهور بشكل لافت.

وتفاعل الجمهور مع خبر حفل نانسي بين مؤيد ومعارض.