فنون ومشاهير

موقف مؤثر جدا: جورج وسوف يدمع على المسرح.. ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-06-2021 | 08:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان جورج وسوف خلال لحظة مؤثرة في حفله الأخير في مدينة اللاذقية السورية.

 

ورصد الفيديو تجمع عشرات المعجبين حول "الوسوف" على المسرح خلال غنائه "قدك الميّاس"، ورقص أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة مع "أبو وديع" ممسكاً بيده، ما جعل وسوف يحبس دموعه.

A post shared by الجيش الوسوفي الالكتروني (@abogeorgealashi)

 

 
 

يشار إلى أن فتاة سورية أثارت اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر لها أثناء حفل أقامه وسوف في دمشق.

 

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو وهي في حالة انهيار شديدة نتيجة تأثرها بكلمات أغنيته الشهيرة، "خسرت كل الناس".

 
 
المصدر: سبوتنيك
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